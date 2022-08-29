Курсы Python

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Python – высокоуровневый язык программирования, который имеет простой и понятный синтаксис и большой набор функций. Python работает почти на всех известных платформах – от карманных компьютеров и смартфонов до серверов сети. Его используют Google, Intel, Cisco и Hewlett-Packard, на нем работают популярные площадки YouTube, «ВКонтакте», DropBox. У нас вы можете пройти обучение по Python – от азов до Django, Flask, REST API, а также получить диплом о переподготовке по специальности «Разработчик Python (фуллстек)».

В апреле 2020 года «Специалист» стал первым в России учебным центром, который получил авторизацию Python Institute. Только в «Специалисте» вы получите знания и навыки, соответствующие мировым стандартам работы с языком программирования Python.

По окончании обучения вы получите международный сертификат, подтверждающий высокое качество знаний, и возможность работать в лучших IT-компаниях не только в России, но и за ее пределами. Зарплата программиста, работающего с Python, в России доходит до 300 тысяч рублей в месяц, а за рубежом начинается от $10 000.

Дипломные программы по Python

Python широко используется во многих сферах: от веб-разработки и системного администрирования до бизнес-анализа и работы с большими данными, искусственным интеллектом и интернетом вещей.

Мы разработали дипломные и комплексные программы, которые дают знания и навыки по применению Python в самых разных направлениях, от разработки веб-приложений до программирования систем машинного обучения. Наши программы готовят к таким профессиям, как data scientist, специалист по системам промышленной и домашней автоматизации и другим. Диплом «Специалиста» – знак качества образования, признанный крупнейшими работодателями в сфере IT.

 Необходимая подготовкаCтек технологийДлительность обученияДокументы
Python-разработчик с нуля основы Python
ООП
Django
основы программирования
алгоритмы
система управления версиями Git		 312 ак.ч диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute
Бэкенд-разработчик на Python Основы программирования и баз данных: Основы программирования или Основы программирования на практике
Основы сетевых технологий: Основы сетей, сетевые операционные системы и практикум Wi-Fi		 основы Python
ООП
Django
система управления версиями Git
PostgreSQL
HTML/CSS
Flask
Linux
Docker
Kubernetes		 456 ак.ч диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute
Фуллстек Python-разработчик Основы программирования и баз данных: Основы программирования или Основы программирования на практике
Основы веб-технологий: HTML и CSS. Уровень 1. Создание сайтов на HTML 5 и СSS 3		 основы Python
ООП
Django
система управления версиями Git
PostgreSQL
Flask
JavaScript
DOM
Node.js
React
Redux		 422 ак.ч диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute
Машинное обучение на Python Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. Работа с Excel 2019/2016, Linux. Уровень 1. Основы администрирования системы язык Python
дистрибутив Anaconda
библиотеки Numpy, Matplotlib, pandas
библиотеки Scikit-learn, TensorFlow
алгоритмы NLP, Computer Vision, Deep Learning
методы машинного обучения		 412 ак.ч диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute
Разработчик систем машинного обучения. Нейронные сети Анализ данных на языке SQL, Программирование на языке Python. Уровень 1. Базовый курс язык R
язык SQL
дистрибутив Anaconda
библиотеки Numpy, Matplotlib, pandas
библиотеки Scikit-learn, TensorFlow
методы машинного обучения
фреймворк PyTorch
NLP, Computer Vision, Deep Lerning
методы работы с матрицами SVD и NMF
сверточные нейронные сети		 692 ак.ч диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute
Аналитик Big Data 55291AC: Microsoft Excel 2019. Уровень 2. Расширенные возможности язык Python
библиотеки numpy, pandas, matplotlib
язык SQL
Excel
Tableau, Power Query/Pivot/Map		 352 ак.ч диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute
Инженер данных (Data Engineer) Основы программирования на практике, Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. Работа с Excel 2019/2016, Основы сетей, сетевые операционные системы и практикум Wi-Fi язык Python
библиотеки numpy, pandas, matplotlib
язык Java
язык SQL
Linux
Apache Hadoop
Apache Kafka		 450 ак.ч диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute

Курсы и комплексные программы по Python

Вы можете выбрать отдельные курсы по Python в зависимости от уровня подготовки:

Преимущества обучения языку Python в "Специалисте"

Учебный центр «Специалист» - авторизованный учебный центр Python Institute. Высокая эффективность обучения подтверждена независимым некоммерческим проектом, созданным для продвижения языка программирования Python, обучения нового поколения программистов Python и поддержки профессиональной карьеры в программировании на Python и связанных технологиях.

По окончании курса вы получите престижный сертификат авторизованного учебного центра Python Institute, который станет прекрасным дополнением вашего портфолио.

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