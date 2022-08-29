Курсы Python
Python – высокоуровневый язык программирования, который имеет простой и понятный синтаксис и большой набор функций. Python работает почти на всех известных платформах – от карманных компьютеров и смартфонов до серверов сети. Его используют Google, Intel, Cisco и Hewlett-Packard, на нем работают популярные площадки YouTube, «ВКонтакте», DropBox. У нас вы можете пройти обучение по Python – от азов до Django, Flask, REST API, а также получить диплом о переподготовке по специальности «Разработчик Python (фуллстек)».
В апреле 2020 года «Специалист» стал первым в России учебным центром, который получил авторизацию Python Institute. Только в «Специалисте» вы получите знания и навыки, соответствующие мировым стандартам работы с языком программирования Python.
По окончании обучения вы получите международный сертификат, подтверждающий высокое качество знаний, и возможность работать в лучших IT-компаниях не только в России, но и за ее пределами. Зарплата программиста, работающего с Python, в России доходит до 300 тысяч рублей в месяц, а за рубежом начинается от $10 000.
Дипломные программы по Python
Python широко используется во многих сферах: от веб-разработки и системного администрирования до бизнес-анализа и работы с большими данными, искусственным интеллектом и интернетом вещей.
Мы разработали дипломные и комплексные программы, которые дают знания и навыки по применению Python в самых разных направлениях, от разработки веб-приложений до программирования систем машинного обучения. Наши программы готовят к таким профессиям, как data scientist, специалист по системам промышленной и домашней автоматизации и другим. Диплом «Специалиста» – знак качества образования, признанный крупнейшими работодателями в сфере IT.
|Необходимая подготовка
|Cтек технологий
|Длительность обучения
|Документы
|Python-разработчик
|с нуля
|основы Python
ООП
Django
основы программирования
алгоритмы
система управления версиями Git
|312 ак.ч
|диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute
|Бэкенд-разработчик на Python
|Основы программирования и баз данных: Основы программирования или Основы программирования на практике
Основы сетевых технологий: Основы сетей, сетевые операционные системы и практикум Wi-Fi
|основы Python
ООП
Django
система управления версиями Git
PostgreSQL
HTML/CSS
Flask
Linux
Docker
Kubernetes
|456 ак.ч
|диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute
|Фуллстек Python-разработчик
|Основы программирования и баз данных: Основы программирования или Основы программирования на практике
Основы веб-технологий: HTML и CSS. Уровень 1. Создание сайтов на HTML 5 и СSS 3
|основы Python
ООП
Django
система управления версиями Git
PostgreSQL
Flask
JavaScript
DOM
Node.js
React
Redux
|422 ак.ч
|диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute
|Машинное обучение на Python
|Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. Работа с Excel 2019/2016, Linux. Уровень 1. Основы администрирования системы
|язык Python
дистрибутив Anaconda
библиотеки Numpy, Matplotlib, pandas
библиотеки Scikit-learn, TensorFlow
алгоритмы NLP, Computer Vision, Deep Learning
методы машинного обучения
|412 ак.ч
|диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute
|Разработчик систем машинного обучения. Нейронные сети
|Анализ данных на языке SQL, Программирование на языке Python. Уровень 1. Базовый курс
|язык R
язык SQL
дистрибутив Anaconda
библиотеки Numpy, Matplotlib, pandas
библиотеки Scikit-learn, TensorFlow
методы машинного обучения
фреймворк PyTorch
NLP, Computer Vision, Deep Lerning
методы работы с матрицами SVD и NMF
сверточные нейронные сети
|692 ак.ч
|диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute
|Аналитик Big Data
|55291AC: Microsoft Excel 2019. Уровень 2. Расширенные возможности
|язык Python
библиотеки numpy, pandas, matplotlib
язык SQL
Excel
Tableau, Power Query/Pivot/Map
|352 ак.ч
|диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute
|Инженер данных (Data Engineer)
|Основы программирования на практике, Microsoft Excel 2019/2016. Уровень 1. Работа с Excel 2019/2016, Основы сетей, сетевые операционные системы и практикум Wi-Fi
|язык Python
библиотеки numpy, pandas, matplotlib
язык Java
язык SQL
Linux
Apache Hadoop
Apache Kafka
|450 ак.ч
|диплом о профессиональной переподготовке, международный сертификат Python Institute
Курсы и комплексные программы по Python
Вы можете выбрать отдельные курсы по Python в зависимости от уровня подготовки:
- «Основы программирования и баз данных» – вводный курс для тех, у кого нет опыта программирования. Вы изучите базовые принципы программирования и овладеете начальными навыками кодирования.
- «Программирование на языке Python. Уровень 1. «Базовый курс» – вы освоите синтаксис языка, получите навыки структурного и процедурного программирования, познакомитесь со структурами данных.
- «Программирование на языке Python. Уровень 2. Продвинутый курс» – вы получите навыки объектно-ориентированного программирования и познакомитесь с базовыми элементами языка Python.
- «Программирование на языке Python. Уровень 3. Разработка веб-приложений в Django» – вы изучите создание веб-приложений на языке Python с использованием MVC-подхода на примере фреймворка Django.
- «Программирование на языке Python. Уровень 4. Анализ и визуализация данных на языке Python. Библиотеки Pandas, numpy, Matplotlib» – для тех, кто ищет гибкий инструмент обработки, анализа и визуализации данных. Вы освоите библиотеки, которые массово применяются в производственной, финансовой и научной сферах.
- «Python для веб-разработки. Flask и проектирование REST API» – включает в себя проектирование REST API при помощи языка Python и микрофреймворка Flask, а также освоение базовых инструментов разработчика в процессе создания приложения. Основан на опыте практического применения языка Python в современной backend-разработке.
- «Python для машинного обучения» – курс рассматривает методы и библиотеки, основанные на языке Python и предназначенные для машинного обучения. Вы научитесь использовать основные библиотеки машинного обучения и понимать основы технологии.
- «Python для бизнес-аналитики» – для тех, кто хочет автоматизировать процессы сбора, обработки и выгрузки данных. Вы научитесь парсить данные и работать с API, исправлять ошибки в полученных данных, автоматизировать обработку большого количества файлов.
Преимущества обучения языку Python в "Специалисте"
- •Курсы ведут преподаватели-эксперты с многолетним опытом разработки, в том числе в международных компаниях, которые поделятся с Вами примерами из собственной практики и ответят на все интересующие вопросы.
- •Гарантия качества обучения. За 30 лет работы центр «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана подготовил более 1 миллиона человек для ведущих российских и международных компаний.
- •Богатый ассортимент курсов. От основ до машинного обучения и анализа данных, а также веб-разработка на Django и Flask (REST API и углубленная разработка).
- •Программы курсов по Питону соответствуют требованиям профессионального стандарта «Программист».
- •Обучайтесь с нуля! Дипломные программы позволят Вам в короткие сроки освоить новую профессию (по окончании вы получаете диплом о профессиональной переподготовке).
- •Очное и онлайн-обучение, налоговые льготы, программа лояльности.
- •Престижные документы центра (свидетельство и удостоверение о повышении квалификации) и помощь в трудоустройстве.
Учебный центр «Специалист» - авторизованный учебный центр Python Institute. Высокая эффективность обучения подтверждена независимым некоммерческим проектом, созданным для продвижения языка программирования Python, обучения нового поколения программистов Python и поддержки профессиональной карьеры в программировании на Python и связанных технологиях.
По окончании курса вы получите престижный сертификат авторизованного учебного центра Python Institute, который станет прекрасным дополнением вашего портфолио.
Хотите стать востребованным специалистом? Записывайтесь на курсы Python в «Специалисте»!
Ближайшие группы
Расписание по курсам python
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Дата29.08.2022Дипломная программа - 422 ак.ч
Фуллстек Python - разработчикПродолжительность: от 4 до 8 месяцевПреподавательШуйковСергейЮрьевичЧитать отзывыСтоимостьФиз. лица244 390 ₽325 890 ₽Организации274 390 ₽365 890 ₽
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Дата04.09.2022Дипломная программа - 312 ак.ч
Python - разработчикПродолжительность: от 4 до 8 месяцевСтоимостьФиз. лица131 190 ₽174 930 ₽Организации148 390 ₽197 930 ₽
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Дата10.09.2022Дипломная программа - 456 ак.ч
Бэкенд - разработчик на PythonПродолжительность: от 4 до 8 месяцевПреподавательПавловЮрийЕвгеньевичЧитать отзывыСтоимостьФиз. лица222 590 ₽296 910 ₽Организации248 890 ₽331 910 ₽
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Дипломная программа - 276 ак.ч
Специалист по Data Science, машинному обучению и искусственному интеллектуПродолжительность: от 3 до 6 месяцевСтоимостьФиз. лица149 890 ₽199 920 ₽Организации165 690 ₽220 920 ₽
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Дипломная программа - 412 ак.ч
Машинное обучение на PythonПродолжительность: от 4 до 8 месяцевСтоимостьФиз. лица176 090 ₽234 910 ₽Организации198 590 ₽264 910 ₽
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Дипломная программа - 692 ак.ч
Разработчик систем машинного обучения. Нейронные сетиПродолжительность: от 4 до 8 месяцевСтоимостьФиз. лица368 790 ₽491 840 ₽Организации403 290 ₽537 840 ₽
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Комплексная программа - 276 ак.ч
Магистр Python
Вы экономите 69% стоимости пятого курса!СтоимостьФиз. лица152 090 ₽178 950 ₽Организации171 590 ₽201 950 ₽
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Комплексная программа - 180 ак.ч
Python: разработка веб - приложений на Django
Вы экономите 40% стоимости третьего курса!СтоимостьФиз. лица97 690 ₽114 970 ₽Организации109 590 ₽128 970 ₽
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Комплексная программа - 266 ак.ч
Python: разработка веб - приложений на Flask
Вы экономите 71% стоимости пятого курса!СтоимостьФиз. лица144 390 ₽169 950 ₽Организации164 790 ₽193 950 ₽
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Комплексная программа - 180 ак.ч
Python для анализа и визуализации данных
Вы экономите 43% стоимости третьего курса!СтоимостьФиз. лица94 290 ₽110 970 ₽Организации107 890 ₽126 970 ₽
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Дата04.09.2022Комплексная программа - 252 ак.ч
Программист - аналитик на языке Python
Вы экономите 56% стоимости пятого курса!СтоимостьФиз. лица123 990 ₽145 950 ₽Организации142 690 ₽167 950 ₽
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Дата11.11.2022Комплексная программа - 96 ак.ч
Фреймворк Flask для Python
Вы экономите 26% стоимости второго курса!СтоимостьФиз. лица51 790 ₽60 980 ₽Организации57 690 ₽67 980 ₽
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Дата19.09.2022Комплексная программа - 120 ак.ч
Машинное обучение с применением нейронных сетей на языке программирования Python
Вы экономите 55% стоимости третьего курса!СтоимостьФиз. лица87 490 ₽102 970 ₽Организации95 990 ₽112 970 ₽
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Дата23.10.2022Комплексная программа - 72 ак.ч
Программирование на языке Python для школьников
Вы экономите 39% стоимости третьего курса!СтоимостьФиз. лица45 790 ₽53 970 ₽Организации51 790 ₽60 970 ₽
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Курс - 60 ак.ч
Программирование на языке Python. Уровень 1. Базовый курсСтоимостьФиз. лица30 990 ₽Организации35 990 ₽
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Дата12.09.2022СтоимостьФиз. лица40 990 ₽Организации45 990 ₽
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Дата05.09.2022СтоимостьФиз. лица42 990 ₽Организации46 990 ₽
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Дата12.09.2022Курс - 60 ак.ч
Программирование на языке Python. Уровень 4. Анализ и визуализация данных на языке Python. Библиотеки Pandas, numpy, MatplotlibСтоимостьФиз. лица38 990 ₽Организации44 990 ₽
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Дата19.09.2022Курс - 60 ак.ч
Python для машинного обученияСтоимостьФиз. лица42 990 ₽Организации45 990 ₽
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Дата05.12.2022Курс - 36 ак.ч
Нейронные сети. Компьютерное зрение и чтение (NLP).СтоимостьФиз. лица31 990 ₽Организации34 990 ₽
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-15%Дата17.10.2022СтоимостьФиз. лица23 750 ₽Организации31 990 ₽
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Дата05.12.2022Курс - 36 ак.ч
Python для бизнес - аналитикиПреподавательЛеоновДаниилИгоревичЧитать отзывыСтоимостьФиз. лица24 990 ₽Организации27 990 ₽
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Дата11.11.2022СтоимостьФиз. лица24 990 ₽Организации27 990 ₽
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Дата11.09.2022СтоимостьФиз. лица35 990 ₽Организации39 990 ₽
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Дата22.01.2023Курс - 24 ак.ч
Программирование на языке Python для школьников, Уровень 2СтоимостьФиз. лица17 990 ₽Организации19 990 ₽
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Дата10.09.2022СтоимостьФиз. лица20 990 ₽Организации21 990 ₽
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Дата01.10.2022Курс - 44 ак.ч
Практика разработки требований к ПОПреподавательУшаковаЕленаСергеевнаЧитать отзывыСтоимостьФиз. лица36 990 ₽Организации41 990 ₽
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+7 (495) 640-48-43Курс - 36 ак.ч
Программирование на языке Python. Уровень 0. Начальный курсСтоимостьФиз. лица9 990 ₽Организации12 990 ₽
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