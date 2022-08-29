Курсы Python

Python – высокоуровневый язык программирования, который имеет простой и понятный синтаксис и большой набор функций. Python работает почти на всех известных платформах – от карманных компьютеров и смартфонов до серверов сети. Его используют Google, Intel, Cisco и Hewlett-Packard, на нем работают популярные площадки YouTube, «ВКонтакте», DropBox. У нас вы можете пройти обучение по Python – от азов до Django, Flask, REST API, а также получить диплом о переподготовке по специальности «Разработчик Python (фуллстек)».

В апреле 2020 года «Специалист» стал первым в России учебным центром, который получил авторизацию Python Institute. Только в «Специалисте» вы получите знания и навыки, соответствующие мировым стандартам работы с языком программирования Python.

По окончании обучения вы получите международный сертификат, подтверждающий высокое качество знаний, и возможность работать в лучших IT-компаниях не только в России, но и за ее пределами. Зарплата программиста, работающего с Python, в России доходит до 300 тысяч рублей в месяц, а за рубежом начинается от $10 000.

Дипломные программы по Python

Python широко используется во многих сферах: от веб-разработки и системного администрирования до бизнес-анализа и работы с большими данными, искусственным интеллектом и интернетом вещей.

Мы разработали дипломные и комплексные программы, которые дают знания и навыки по применению Python в самых разных направлениях, от разработки веб-приложений до программирования систем машинного обучения. Наши программы готовят к таким профессиям, как data scientist, специалист по системам промышленной и домашней автоматизации и другим. Диплом «Специалиста» – знак качества образования, признанный крупнейшими работодателями в сфере IT.

Курсы и комплексные программы по Python

Вы можете выбрать отдельные курсы по Python в зависимости от уровня подготовки:

Преимущества обучения языку Python в "Специалисте"

Учебный центр «Специалист» - авторизованный учебный центр Python Institute. Высокая эффективность обучения подтверждена независимым некоммерческим проектом, созданным для продвижения языка программирования Python, обучения нового поколения программистов Python и поддержки профессиональной карьеры в программировании на Python и связанных технологиях.

По окончании курса вы получите престижный сертификат авторизованного учебного центра Python Institute, который станет прекрасным дополнением вашего портфолио.

Хотите стать востребованным специалистом? Записывайтесь на курсы Python в «Специалисте»!